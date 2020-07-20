» تأجيل محاكمة سما المصري في التحريض على الفسق

20 يوليه 2020 - 12:46 م

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها لجلسة 27 يوليو الجارى لضم صورة رسمية من المحضر رقم 410 لسنة 2020.

وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع التواصل الاجتماع

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر.