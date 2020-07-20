بيان عاجل من الأمم المتحدة

20 يوليه 2020 - 12:38 م

قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن هناك ضرورة للعودة إلى المحادثات على ضوء الحشد العسكري الذي تنفذه مليشيات الوفاق وتركيا على خط الجفرة-سرت في ليبيا.

وأضافت البعثة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ندعو لوضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسلح".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، قال أمس إن الأتراك يتخوفون من تداعيات الهجوم على الجفرة وسرت وما قد يترتب عليه من دعم عسكري قد يتلقاه الجيش الوطني الليبي، لوقف التقدم التركي.

وأشار المحجوب إلى أن الجيش عاد من طرابلس للحفاظ على الهلال النفطي لأن تركيا تسعى للسيطرة عليه وهو مسألة حيوية باعتباره قوتا لليبيين.