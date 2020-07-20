هاني الناظر يكشف موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

20 يوليه 2020 - 11:19 ص

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه يجب على اي توقعات او تصريحات عن فيروس كورونا ان تكون بناء على اسس علمية ودراسات بحثية، موضحًا انه كان في تصريحات سابقة له قال ان الفيروس سيبدأ في الانحسار خلال فصل الصيف.









وتابع الدكتور هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه منذ بداية فصل الصيف في 21 يونيه بدا المنحنى لعدد الاصابات بفيروس كورونا في الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تضعف الفيروس.









واوضح ان فيروس كورونا هو واحد من فيروسات الانفلونزا وهي من الفيروسات التي تنشط موسميًا في البرد الشديد ويقل نشاطها وتضعف مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا الى ان الفترة القادمة ستسجل كل المستشفيات صفر اصابة بالفيروس.







