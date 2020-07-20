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معسكر مغلق للمصري بالإسكندرية

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يدخل فريق المصرى البورسعيدى معسكرًا مغلقًا اليوم الإثنين بالإسكندرية فى إطار استعداداته لعودة الدورى الممتاز.

ويخوض المصرى 5 مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع طلائع الجيش، طنطا، سموحة، بيراميدز،  أيام 21 و23، 26، 29 يوليو، ولقاء أخير مع الاتحاد السكندرى لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

من ناحية أخرى، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء أزمة القيد الموقعة على الفريق من الاتحاد الدولى وتقضى بمنع قيد لاعبين جدد للفريق خلال فترتين قيد على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.


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