» الأمن الأفغاني يدمر 20 نفقا لحركة طالبان

20 يوليه 2020 - 10:43 ص

أعلنت قوات الأمن الأفغانية عن تدميرها 20 نفقا تحت الأرض تابعة حركة طالبان خلال عملية في إقليم هلمند الجنوبي .

وأشار فيلق العمليات الخاصة في بيان نشرته الصحافة الأفغانية إلي أن مقاتلي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات في منطقتي سارباند وديه آدم خان في منطقة جريشك أمس.

كما أضاف البيان أن القوت الخاصة أحبطت خطة طالبان لشن الهجمات ودمرت الأنفاق مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 مسلحين خلال هذه العمليات ، مشيرا إلي أن القوات الخاصة قامت أيضا بتفكيك 12 عبوة ناسفة خلال العمليات وفجرت 20 نفق تحت الأرض كان مقاتلوا طالبان قد قاموا بحفرها .