» السعودية.. فيروس كورونا يخطف روح كاتب شهير

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وفاة

كاتب

فيروس كورونا

صالح بن محمد الشيحي

أفادت وسائل إعلام سعودية، في وقت متأخر من مساء أمس لأحد، بوفاة الكاتب والصحفي السعودي، صالح الشيحي، بعد معاناته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت صحيفة عكاظ المحلية: ”انتقل إلى رحمة الله الكاتب صالح بن محمد الشيحي  بعد صراع مع المرض“ فيما أشار حساب أخبار السعودية، على موقع تويتر، أن الشيحي ”توفي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد“.
وأشارت عكاظ إلى أن الراحل الذي كان يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة لصحيفة الوطن تعنى بهموم الشارع السعودي ”انتهج الخط الإصلاحي في كتاباته ومشاركاته الإعلامية والمنبرية المختلفة“.


وقبل نحو أسبوعين نشرت وطن صالح الشيحي، بنت الراحل تغريدة عبر حسابها بتويتر قالت فيها: ”يارب خذ من عافيتي و أنثرها بجسده ولاتريني به ضعفاً يتعبه.. يارب أدعوك بقلبٍ صادق ويقين تام بإن تنزل الشفاء على أبي حبيبي“.

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