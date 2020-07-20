» وزير التعليم :ربنا كان كريم معايا

20 يوليه 2020 - 10:37 ص





عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، علي سير العملية التعليمية انتهاء بامتحانات الثانوية العامة رغم جائحة كورونا، قائلا:" ربنا كان كريم معايا وتجربة الامتحانات كانت ممتازة".



وأكد "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ،وجود أيدي داخلية وخارجية حاولت إفشال منظومة امتحانات الثانوية العامة، معلقا: "كل تفاصيل عملية امتحانات الثانوية العامة تمت بنجاح".



وترأس الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 -2021، الذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).