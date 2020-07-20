كلمات مؤثرة من رغد صدام عن وزير الدفاع العراقي الراحل

20 يوليه 2020 - 10:34 ص

كتبت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كلمات مؤثرة علي صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" تنعي فيها وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد الذي توفي أمس داخل السجن.

وقال رغد في تدوينتها :" ننعى إلي العراقيين وفاة أحد مقاتلي العراق الأبطال الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في أسره ".

جدير بالذكر أن وسائل إعلام عراقية أعلنت أمس عن وفاة وزير الدفاع الأسبق في سجنه ، والذي صدر في حقه حكم بالإعدام شنقا بسبب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في 11 سبتمبر 2007 لكن لم ينفذ الحكم بسبب رفض الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي .



