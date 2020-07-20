بشري للعالم.. روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا بنجاح

20 يوليه 2020 - 10:34 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ على جميع المتطوعين في المستشفى العسكري الرئيسي ”بوردينكو“ بنجاح.











وقالت وزارة الدفاع في بيان: ”في صباح يوم الـ20 من يوليو، خرجت المجموعة الثانية التي تضم 20 متطوعا من المستشفى العسكري. وقبل الخروج من المستشفى، خضع المتطوعون لفحص نهائي وفقا لبروتوكول الدراسة واجتازوا اختبارات الدم. وتبين نتائج الاختبار المتاحة بشكل لا لبس فيه أن جميع المتطوعين طوروا استجابة مناعية نتيجة للتطعيم“.









وأكدت وزارة الدفاع عدم وجود آثار جانبية أو مضاعفات أو ردود فعل غير مرغوب فيها أو شكاوى بشأن الحالة الصحية للمتطوعين. وأضافت الوزارة ”لتأكيد الأثر الإيجابي المحقق والسلامة من اللقاح وتحمله، سيخضع جميع المتطوعين في اليوم الـ 42 بعد التطعيم الأول مرة أخرى لفحص رقابي“.









وسيتم نقل البيانات التي تم الحصول عليها خلال الاختبارات إلى المركز القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة للتقييم وإعداد تسجيل اللقاح في روسيا، حسب وكالة تاس.







