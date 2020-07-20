مفاجأة ..الناظر: العرق يقضي علي كورونا

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إكسترا نيوز

هاني الناظر

كورونا



فجر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، مفاجأة مدوية عن فيروس كورونا المستجد ،قائلا :"إن معدل الإصابات انخفض بسبب ارتفاع الحرارة، حيث إن الحرارة تضعف الفيروس".

 وأضاف "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروسات الأنفلونزا بصفة عامة موسمية تنشط في البرد الشديد، وتضعف جدا مع ارتفاع الحرارة ،معقبا:"هناك14 مستشفى عزل لم تعد تستقبل حالات إصابة بكورونا".

 وحول ما تردد بشأن أن مسام الجلد وما تفرزه من عرق تكون نوع أجسام وقائية من انتشار فيروس كورونا، قال الناظر:" العرق يخلصنا من السموم، ويقتل الجراثيم الموجودة على سطح الجلد، معقبا: "اشربوا مياه كتير عشان تعرقوا كتير، فتتخلصوا من السموم والجراثيم".

 واستبعد أن يكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحا أن هناك 5 لقاحات ستطرح في نهاية أغسطس، ومصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من أحد اللقاحات المنتظر إنتاجها، مؤكدا أن ارتداء الكمامة هو الدرع الحامي للجميع من فيروس كورونا حتى يختفي من الكرة الأرضية نهائيا.

 وأضاف أن ما يكشفه أو يصرح به عن فيروس كورونا أو غيره من الموضوعات يكون على أسس علمية، معلقا: "أنا مش بنجم، ولا بفتح المندل".

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى أمس. 

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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