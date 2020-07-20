  • الإثنين 20 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:27 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

بيراميدز يحسم جدل رحيل نجمه إلى الزمالك

اسلام الضحية

فصلا رأسه عن جسده.. ذبح طالب بطب أسنان تهز المنيا

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

هاني الناظر يكشف موعد نهاية فيروس كورونا في مصر

ارشيفية

الجزائر تحذر من الارتفاع السريع والمتزايد لمصابي " كورونا"

رغد صدام حسين

كلمات مؤثرة من رغد صدام عن وزير الدفاع العراقي الراحل

وليد أزارو

نجم الأهلي يطلب الرحيل مجانا

فيروس كورونا

بشري للعالم.. روسيا تنهي تجارب لقاح كورونا بنجاح

رمضان صبحى

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يكشف حقيقة مرضه الخطير

نائب محافظ الإسكندرية

"الدنيا عندي تمام"..خبر سار من محافظ الإسكندرية

"ويست" يمنح مليون دولار لكل طفل في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية

عرب وعالم

كاني ويست
كاني ويست

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

من أين حصل الشرطي المتهم بقتل «جورج فلويد» على مبلغ الكفالة؟

#

عائلة أمريكية تعثر على مليون دولار نقدًا.. وتسلمها للشرطة

#

بيرة كورونا تتسبب في خسائر بقيمة 170 مليون دولار

#

الكشف عن مخدرات بـ 3.4 مليون دولار في الخليج العربي

دونالد ترامب

الانتخابات الرئاسية

كيم كارداشيان

كاني ويست

أعلن مغني الراب كاني ويست وزوج " كيم كارداشيان، في أول فاعلية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، أن من حق كل طفل أن يحصل علي مليون دولار أو رقم قريب منه.

وأرجع " ويست" ذلك إلي رغبة والده في إجهاضه قبل ولادته وإنجاب زوجته "كارداشيان" لطفلهما الأول رغم عدم رغبته في ذلك قائلا أنه يؤيد الإجهاض قانونيا مع توفير الدعم لمن يقدمون عليه ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

و ظهر " ويست " أمام الحشد الجماهيري وهو يضع الرقم "2020" علي رأسه ودعا سيدتين من الحضور للتحدث علي خشبة المسرح حول القضايا التي تهمهن وتحدثن عن عدم المساواة في التعليم وعنف الشرطة.

و للترشح للانتخابات الرئاسية يجب الحصول علي 10 آلاف توقيع قبل القبول ضمن فئة المرشحين المستقلين .

جدير بالذكر أن ويست أعلن في الثامن من هذا الشهر أنه لم يعد يدعم الرئيس دونالد ترامب  بعد أن كان من أبرز مناصريه مؤكدا أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليفوز .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمن الأفغاني يدمر 20 نفقا لحركة طالبان
» بن شرقي وأوناجم يعودان إلى القاهرة السبت
» المالية : 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات لموازنة العام المالي الحالى
» معسكر مغلق للمصري بالإسكندرية
» وزير التعليم :ربنا كان كريم معايا
» السعودية.. فيروس كورونا يخطف روح كاتب شهير
» حقيقة مفاوضات بيراميدز مع رمضان صبحي
» محافظ الشرقية: الناس واقفة طوابير عاوزة تتصالح
» "ويست" يمنح مليون دولار لكل طفل في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية
» إيران تعدم عميلا أمريكيا لإفشائه مكان سليماني
» تهز السعودية.. يقتل زوجته طعنا بالسكين ويفر هاربا لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية