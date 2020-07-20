» "ويست" يمنح مليون دولار لكل طفل في حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية

20 يوليه 2020 - 09:27 ص

أعلن مغني الراب كاني ويست وزوج " كيم كارداشيان، في أول فاعلية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، أن من حق كل طفل أن يحصل علي مليون دولار أو رقم قريب منه.

وأرجع " ويست" ذلك إلي رغبة والده في إجهاضه قبل ولادته وإنجاب زوجته "كارداشيان" لطفلهما الأول رغم عدم رغبته في ذلك قائلا أنه يؤيد الإجهاض قانونيا مع توفير الدعم لمن يقدمون عليه ، حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

و ظهر " ويست " أمام الحشد الجماهيري وهو يضع الرقم "2020" علي رأسه ودعا سيدتين من الحضور للتحدث علي خشبة المسرح حول القضايا التي تهمهن وتحدثن عن عدم المساواة في التعليم وعنف الشرطة.

و للترشح للانتخابات الرئاسية يجب الحصول علي 10 آلاف توقيع قبل القبول ضمن فئة المرشحين المستقلين .

جدير بالذكر أن ويست أعلن في الثامن من هذا الشهر أنه لم يعد يدعم الرئيس دونالد ترامب بعد أن كان من أبرز مناصريه مؤكدا أنه سيشارك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليفوز .