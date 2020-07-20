"الباز": إحنا قلبنا الموازين في ليبيا

20 يوليه 2020 - 09:20 ص





استنكر الإعلامي محمد الباز، تشكيك البعض في قوة و قدرات الجيش المصري ،مطالبا المواطنين بعدم الاستماع لنبرة التشاؤم حول تكلفة دخول الجيش في الأزمة الليبية.



وأضاف "الباز" خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلا :" الجيش المصري ليس جيش تجار يحسب المكسب والخسارة، لأن حماية الأمن القومي المصري".



وتابع:" تلويح الجيش بدخول المعركة فقط قادر على قلب الموازين، منوهًا بأن تلويح مصر بقوة جيشها أثمر عن تغيير المشهد العسكري في ليبيا، معقبا :" إحنا قلبنا الموازين في ليبيا ".



وأشار الباز إلي أن البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي برئاسة عبدالفتاح السيسي، والذي شدد على الالتزام بالحل السياسي للأزمة الليبية لا يعني تراجع مصر عن استخدام الحل العسكري لو تطلب الأمر ذلك.