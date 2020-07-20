"الدنيا عندي تمام"..خبر سار من محافظ الإسكندرية

20 يوليه 2020 - 09:11 ص

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا في المحافظة، قائلا: "نسب الإصابةبالفيروس في المحافظة انخفضت، والدنيا عندي تمام".



وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب ،قائلا:" نسبة الوفيات تراجعت، و الأمور تحسنت، ونسبة الإشغال في المستشفيات انخفضت".



وأشار إلي أن نسبة حالات الإصابة الخطيرة لم تعد كثيرة مثل السابق، ونسبة كبيرة يتم علاجهم في المنزل، حيث إن الأمور في تحسن.



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.