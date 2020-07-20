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تهز السعودية.. يقتل زوجته طعنا بالسكين ويفر هاربا لهذا السبب

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الشرطة السعودية
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متابعات- أمينة عبد العال

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المملكة العريبة السعودية

طعن رجل زوجته بجوار أحد المحال التجارية في حي الروابي بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية ، وفر هاربا .

و تلقي مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغ بالواقعة ، وبالفعل انتقلت قوة من الشرطة لمكان الحادث لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين العثور علي سيدة ملقاة علي الطريق و غارقة في دمائها بعد أن تلقت عدة طعنات .

وبسؤال شهود العيان تبين أن رجل كان يطارد السيدة بسكين في يده ثم طعنها وفر هاربا في سيارة خاصة.

و  تمكنت الأجهزة الأمنية  من القبض عليه و اعترف بالواقعة و أنه طعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة بينهم ، وجري تسليم محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلي النيابة العامة .

جدير بالذكر أن الصحافة المحلية نشرت أن السيدة توفيت متأثرة بالطعنات التي تلقتها .


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