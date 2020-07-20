بن سلمان: تأجيل هذا الأمر لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

أحمد عادل شعبان
كشف الأمير خالد بن سلمان - نائب وزير الدفاع السعودي - تطورات الحالة الصحية للملك سلمان.
وقال "بن سلمان" في تغريدة عبر تويتر: يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي.
وأضاف: وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.
و كشفت وكالة الأنباء السعودية عن نقل العاهل السعودي الملك سلمان إلى المستشفى .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا من الديوان الملكي قال فيه : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
وأضاف البيان: حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.
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