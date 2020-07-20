لاعب منتخب مصر: رونالدو كان يعتبرني مثله الأعلى وفضلني على لويس فيجو

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رونالدو
رونالدو

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رونالدو

كشف عبد الستار صبري - نجم منتخب مصر السابق - عن علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حين تزاملا في البرتغال.

وقال "صبري" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أون تايم سبورتس" : رونالدو كان يعتبرني مثله الأعلى وحين سألوه عن الشخص الذي يريد أن يصبح مثله ما إذا كان لويس فيجو أو ريان جيجز .. فقال لهم : أريد أن أصبح مثل عبد الستار صبري.

وأضاف: سوف أقضي فترة معايشة مع جوزيه مورينيو في توتنام لأحصل على بعض الخبرات في التدريب.

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