شاهد.. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد

19 يوليه 2020 - 11:44 م

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي عن بعض ملامح العام الدراسي القادم في ظل جائحة كورونا.

وأكد شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، أنه بالنسبة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي ملزمون بالتواجد اليومي، حيث أنه لابد من تواصل مباشر لهذا السن مع المعلم.

وتابع: "أما بالنسبة لطلاب الصف الرابع وحتى الصف السادس ملزمون بالتواجد معظم الايام ما عدا يوم أو يومين".

وأوضح، وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمرحلتين الأعدادية والثانوية لهم حضور يومين، وباقي الأسبوع أون لاين.

كما أكد ان كثافة الفصل لن تتعدى ال 20 طالبا، مؤكدا أن الوزارة عمل حاليا على إعادة توزيع جوال 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.



وأكد أنه يتم التفكيري مكتبات تحتوي على دروس إلكترونية لكل السنوات تمهيدا لتسهيل التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وما يحدث ليس من أجل ظروف البلد في ظل جائحة كورونا وإنما بناء لمستقبل التعليم في مصر.









