اقتصادي يكشف: مصر من أقل الدول تضررا بكورونا

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قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إشادة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري ليست من قبيل المجاملة، حيث أن التقارير الصادرة والتي أفادت ذلك ليست خاصة بمصر وحدها ولكن بدول أخرى، لافتا إلى أن نفس تلك المؤسسات كانت تتحدث عن مصر بطريقة سلبية في فترات الاضطراب السياسي، لكن منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وتغيرت اللهجة والتصنيف.
أضاف جاب الله، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن "معدل النمو في فترات الاضطراب السياسي كان أقل من 2%، ولكن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق لنا معدلات نمو تجاوزت 5.6%، وكان مستهدف الوصول إلى 5.8%، ولكن أزمة كورونا أثرت على العالم بالكامل وجعلت معدلات النمو لدى مصر تتراجع عن المستهدفات إلى إنهاء العام المالي بنهاية يونيو الماضي بمعدل نحو 4%".
تابع: "المؤسسات الدولية ترى أن الاقتصاد المصري تأثر بكورونا مثل بقية اقتصاديات العالم، ولكن قدرته على امتصاص الصدمة بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ترتب عليه أن تكون مصر من أقل الدول تضررا ولا زال يحقق معدل نمو إيجابي، فرغم كورونا حقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز 3%، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري متماسك".

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