"متعب" يكشف كواليس واقعة زوجته يارا نعوم المثيرة للجدل

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المصريون ـ متابعات

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يارا نعوم لـ«متعب»: «مدمن الصيد وسيد قزقزة اللب»

نفى الكابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها تجاه إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة.
وتابع: "أنا موجود فى الغردقة وكنت فى رحلة صيد فى ذلك اليوم الذي تم فيه ترديد هذه الشائعات، ولكن أنا من عائلة بسيطة جداً جداً جداً من الشرقية وزوجتي لا يصدر منها الخطأ مطلقاً لا تنمر ولا عنصرية".   
وأضاف "متعب " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجميع أخذ الحديث من طرف واحد ولم يتم اخذ رأى الطرف الثاني، موضحاً أن ما صدر من زوجته، له علاقة بقواعد الفندق وضوابط ملابس نزول حمامات السباحة، ولا علاقة له بالعنصرية والتنمر.
وتابع:"ولكن الست دى شهرت بي أنا وزوجتى وأنا هتعامل قانونياً معها ومع كل من تطاول علي وعلى زوجتي، ونحن في فندق وضع ضوابط وقال أن هذه الملابس لا يصح نزول حمام السباحة بها، والإدارة أخبرت السيدة بهذا وقامت بلبس المايو ونزلت مرة أخرى".
وأعرب عن حزنه الشديد تجاه الهجوم عليه وعلى زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا من أسرة بسيطة بتعامل مع الناس بكل احترام وأدب وده أسلوبي لحد ما أموت أن شاء الله.. والناس خدو كلام السيدة كما لو كان نازل من السماء واحنا اللي شياطين".

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