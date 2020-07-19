نقيب الزراعيين: مصر تحصل علي الحد الأدني من مياه النيل

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المصريون ـ متابعات

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نفى سيد خليفة، نقيب الزراعيين، المزاعم التي تدعي حصول مصر على حصة كبيرة من مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر تحصل على الحد الأدنى من مياه النيل.
وأضاف "خليفة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إثيوبيا تعيش على 96% من أراضيها وفي المقابل مصر تعيش على 6% فقط من أراضيها»، مشيرا إلى أن مياه الأمطار تبلغ 1.2 مليار متر مكعب سنويا في مصر وهو ما يمثل 1 على ألف من مياه الأمطار التي تسقط على إثيوبيا.
وأشار إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا تصل إلى 106 ملايين رأس ماشية، مقابل 5.2 مليون رأس بمصر.
وأوضح أن إثيوبيا تمتلك 11 نهرًا وبحيرات باستثناء نهر النيل، مؤكدا أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات المياه والصرف الصحي لدعم احتياجاتها.
وأشار إلى أن مصر تستورد 9 ملايين طن قمح سنويا، معلقًا: «كلنا ثقة في قدرة قيادتنا السياسية ومؤسساتنا الوطنية في الحفاظ على حصتنا بمياه النيل».
ولفت إلى أن 4 محطات مياه شرب في منطقة الخرطوم خرجت من الخدمة بسبب انخفاض مياه منسوب النيل وفقا لتصريح مسؤول سوداني.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة اتجهت إلى أسلوب الري بالرش والتنقيط في بعض المناطق لتوفير المياه، وزيادة الإنتاجية بنسبة 30%، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقسيم الترع الرئيسية والفرعية، لتقليل الفاقد من المياه.
ونوه إلى أن وزير الزراعة أصدر قرارًا بمنع زراعة الموز في الأراضي الصحراوية، مؤكدًا أهمية تنظيم الحكومة ممثلة في الإرشاد الزراعية دورات تدريبية لحث الفلاحين على تطبيق الري بالتنقيط.

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