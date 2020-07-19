وكيل البرلمان: أردوغان شيطان العصر وبلطجي بدرجة رئيس

19 يوليه 2020 - 10:20 م

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب سيعقد جلسة غدًا الأحد، بشأن الأزمة الليبية.



وتابع وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «القوانين الدولية تجيز لمصر الحفاظ على أمنها القومي»، مؤكدًا أن مصر وليبيا تجمعهما علاقات تاريخية.



وأكمل: «لسنا جيشًا معتديًا، بل نحارب من أجل السلام ووحدة ليبيا»، مطالبًا الدول العربية بمقاطعة المنتجات التركية بكل أشكالها لانتهاكها الأرض العربية في سوريا وليبيا معلقا «أردوغان بمثابة شيطان هذا العصر، وبلطجي بدرجة رئيس جمهورية».



وأردف: «آن الآوان لوجود جيش عربي موحد للحفاظ على الأراضي العربية»، مؤكدًا أن الدول العربية تلفظ جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما يحدث في تونس والسودان.

