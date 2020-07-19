» قطر هددت بسحب استثمراتها من إثيوبيا لضمان استكمال السد

19 يوليه 2020 - 10:10 م

قال العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه تم خلال الأيام الماضية رصد تحرك دبلوماسي قطري تركي اتجاه أثيوبيا لزيادة تعنتها في أزمة سد النهضة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، نحن ندير العديد من الأزمات المتعلقة بسد النهضة وملف الإرهاب والملف الليبي، مؤكدا أنه لدينا من القدرات ما يمكنا من التعامل معها بنفس الوقت وبنفس التركيز.



وأكد على أنه لا بد أن يكون للدولة حاضنة شعبية من الداخل مدركة للازمات التي تواجهها الدولة والتحديات التي تخوضها وهذه الحاضنة على قلب رجل واحد ومتعاونة خلف الدولة.



وأوضح العميد محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن شعب الدولة المصرية مترابط ، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو لها تبعات لا زلنا نتحملها .



وأكد أن مجلس الدفاع والامن القومي هو السلطة العليا في تقدير الموقف وتحديد حجم المخاطر التي تواجه الدول وهو من يقرر وجه العدائيات التي تواجه الدولة، موضحا أن انعقاده في هذا التوقيت له دلالة في ظل أزمتي سد النهضة والأزمة الليبية.



ولفت العميد محمود محي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي رافضة للموقف التركي تجاه ليبيا.

