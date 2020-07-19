3 أسباب وراء انخفاض إصابات كورونا في مصر

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قال د. أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح، إن هناك 3 عوامل لانخفاض معدلات إصابات فيروس كورونا في مصر.
وأوضح "الحداد" أن أول هذه العوامل هي تطبيق الإجراءات الاحترزاية، والثاني وعى المواطن، أما السبب الأخير فهو ضعف قوة الفيروس بعد وصوله لذروته.
وأشار "الحداد"، في تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد، إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية هو خط  الدفاع الأساسي لمناعة الأطفال والتأكيد على غسيل الأيدى للوقاية من الفيروس، مؤكدا أن  الإجراءات الاحترازية هى العامل الرئيسى لانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وحذر الحداد، من أن انخفاض معدل الإصابات فى الوقت الحالى لا يعنى اختفاء الفيروس نهائيا، مطالبا باستمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى اكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه من المتوقع إيجاده خلال شهرين.

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