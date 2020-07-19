طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري. طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية. طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 34 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 23

بلطيم 30 24

مطروح 28 21

السلوم 30 20

سيوة 35 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 22

العريش 31 23

رفح 30 22

رأس سدر 37 25

نخل 36 20

نويبع 38 29

طابا 37 28

كاترين 34 20

الطور 33 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 41 26

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 42 25

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 30

رأس حدربة 38 29