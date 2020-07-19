  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:27 م
Advertisements
بحث متقدم
زايد

بيان رسمي.. إصابات كورونا تواصل التراجع

الطقس

طقس حار غدًا.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الطفلة لجين

إعلان جنسي يهز السعودية وتحرك عاجل من النيابة

السيسي

"السيسي" يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

شكري

"شكري" يتحدث عن مواجهة عسكرية حاسمة

المفتي يدين محاولة اغتيال علي جمعة

البرلمان يلغي لقب "فضيلة المفتي" من القانون الجديد

سفير الصين لدى بريطانيا

فيديو صادم للأويجور يضع سفير الصين في لندن في مأزق.. ماذا قال؟

أمير الكويت

تدهور صحة أمير الكويت وتكليف ولي العهد باختصاصاته

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عبدالعال

عاجل.. 200 ألف جنيه عقوبة الغش في الامتحان

"ميسي" يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا

الرياضة

ميسي
ميسي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الكويت تسجل رقمًا قياسيًا في حالات الشفاء من كورونا

#

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليوم

#

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

#

"صلاح" يحقق رقمًا قياسيًا سيسجله التاريخ

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الرقم القياسي لنجم النادي الكتالوني السابق تشافي هرنانديز، بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في "الليجا".

وصنع ميسي الهدف الأول لفريقه في شباك مضيفه ديبورتيفو ألافيس، والذي سجله أنسو فاتي في الدقيقة الـ24، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر "الليغا" اليوم الأحد.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإسباني عبر "تويتر" أن ميسي تجاوز رقم تشافي القياسي بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في "الليجا".
ورفع ميسي رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري هذا الموسم، إلى 21 تمريرة، متخطيا تشافي الذي صنع 20 هدفا في موسم 2008-2009.
يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة برشلونة بخماسية نظيفة، سجل منها ميسي ثنائية بالإضافة لتمريرة حاسمة.
كما حقق ميسي رقما تاريخيا جديدا، بوصوله إلى 1000 مساهمة مباشرة بالأهداف خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني (867 مباراة)، حيث سجل 703 أهداف وصنع 297 هدفا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تتهم الصين باضطهاد الإيغور وتفتح باب التجنيس أمامهم
» "ميسي" يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا
» تسجيل 90 حالة وفاة بكورونا في العراق
» رقم قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا
» تراجع إصابات كورونا في الجزائر
» إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات منذ 5 أشهر
» حالة وفاة تهز السعودية
» أطول مريض بكورونا في بريطانيا تتعافى بعد 13 يومًا بالمستشفى
» مخاوف من استغلال كمامة الوجه في استهدف مسئولين بارزين ببريطانيا
» مقتل ثلاثة أصدقاء أثناء رحلة صيد
» وفاة فتاة تناولت الكحول على معدة فارغة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية