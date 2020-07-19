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"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"

عرب وعالم

"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"
"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"

الطيب حسين

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اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة بثتها قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، على استطلاع للرأي يعكس تنامي مصاعبه في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في رده على سؤال حول استطلاع يظهر تقدم جو بايدن عليه بثماني نقاط (49% في مقابل 41%)، "بداية وقبل أي شيء، لست في صدد الخسارة إذ إنها استطلاعات رأي مزيفة".

وانتقد منافسه مؤكدا أنه "عاجز عن صف جملتين متتاليتين"، رافضا في الوقت نفسه وصفه بـ"الخرف".

وقال "لا أريد قول ذلك، يمكنني القول إنه غير كفؤ ليكون رئيسا.. للرئاسة، يجب توافر الذكاء، الصلابة، وغيرها من الأمور.. إنه بالكاد يغادر قبوه".

وكان ترامب يشير بذلك إلى واقع أن جو بايدن 77 عاما يمضي غالبية وقته في مسكنه في ولاية ديلاوير، ويعاني لإعطاء حملته الانتخابية زخما إعلاميا.

وتعليقا على اعتبار غالبية المستطلعة آراؤهم أنه أقل "كفاءة" من بايدن، اقترح أن يتم حسم هذه المسألة عبر اختبار مستوى الذكاء لدى المتنافسين، حيث صرح "لنقم باختبار.. لنقم به الآن.. لنجلس، جو وأنا، ولنقم به".

وأظهر استطلاع آخر للرأي، أجرته قناة "أي بي سي" وصحيفة "واشنطن بوست" ونشرت نتائجه الأحد، تقدم جو بايدن على ترامب (55% مقابل 40%).


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