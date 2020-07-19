نشأت الديهي: الإخوان أول مسمار في نعش الأمة العربية

19 يوليه 2020 - 09:24 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخوان هم أول مسمار في نعش الأمة العربية وسوس ينخر في جسد الأمة العربية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل الاخوان كرأس حربة لإفشال حكوماتهم، وكسر جيوشهم والوقيعة بين الشعب وبعضه.

وشدد، -تعقيبًا على صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داخل مسجد آيا صوفيا بحذائه وفوقه كلمة "الله"-، على ان أردوغان "يتأله"، ولا علاقة له بالدين، وإنما يستغل الدين كوسيلة لتحقيق مصالحه ويحاول إيهام الناس أنه خليفة الله في الأرض ويستمد قوته من الله، منوهًا بأن "أردوغان" يحاول تسويق خريطة جديدة لحلمه العثماني، فأردوغان يقيم الآن السلطنة العثمانية، مستدلًا على ذلك بما حدث في سوريا وليبيا والعراق والصومال وتونس واليمن.