الديهي: اجتماع مجلس الدفاع الوطني دقة اطمئنان للمواطن العربي

19 يوليه 2020 - 09:15 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، بحضور أمين عام المجلس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن مجلس الدفاع الوطني مهمته الأساسية الاجتماع كل عدة أشهر لمناقشة الظروف الأمنية وكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري.

وتابع، أن هذا الاجتماع له دلالة في التوقيت والتصريحات، مشددًا على أن مصر هي التي تحدد بنفسها خطوطها الحمراء، ومتى تتحرك، مؤكدًا أن أمن مصر المائي أمن قومي بامتياز.

وطمأن، المصريين أننا لدينا مؤسسات تتابع وتتحرك وتدرس بدقة متناهية كل ما يتعلق بالأمن القومي المصري، مشددًا على أن الرؤية المصرية أن هناك خطوط حمراء واضحة للعيان والعميان، وأن أي محاولة لتجاوز خط سرت الجفرة يمثل تهديد مباشر للأمن القومي، وستواجه جهارًا نهارًا.

واعتبر، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني دقة اطمئنان للمواطن العربي، مشددًا على أن ردود الأفعال العربية على الاجتماع كبيرة؛ لكون الأمن القومي العربي في خطر، ووجود تهديدات تركيا على معظم الدول العربية يمثل تهديد مباشر للأمن القومي العربي.