» رقم قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا

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سجل السبت ارتفاعًا قياسيًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب ما يقرب من 260 ألف شخص بالفيروس، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للإصابات 14.2 مليون شخص حول العالم. 
وكانت معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة، البرازيل، الهند وجنوب أفريقيا. 

وأبلغت منظمة الصحة العالمية السبت عن 71484 حالة جديدة في الولايات المتحدة و 45403 في البرازيل و 34884 في الهند و13373 في جنوب إفريقيا. 

ويأتي ذلك مع وصول عدد الوفيات في العالم إلى 601549 حالة، مع تسجيل أكبر عدد من الوفيات في غضون يوم واحد منذ 10 مايو، حيث توفي 7360 مريضًا.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن الأرقام الحقيقية حول العالم أعلى بكثير بسبب نقص الاختبار وجمع البيانات في بعض الدول. 

وكان الرقم القياسي السابق لمنظمة الصحة العالمية في الحالات الجديدة 237،743 يوم الجمعة. 

وتضاعف عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 خلال أكثر من شهرين. وسُجلت أكثر من 100 ألف وفاة جديدة في 21 يومًا، منذ 28 يونيو.

ومن بين البلدان الأكثر تضرّرًا، تُعتبر بلجيكا البلد الذي سجّل أكبر نسبة وفيات مقارنة بعدد سكّانها، مع 85 وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها المملكة المتحدة (66)، وإسبانيا (61)، وإيطاليا (58) والسويد (56).

وفي بنجلادش، تجاوزت الحالات المؤكدة 200 ألف ، لكن الخبراء يقولون إن العدد أعلى بكثير حيث تفتقر البلاد إلى مختبرات كافية للاختبار. توقف معظم الناس في المناطق الريفية عن ارتداء الأقنعة، وتزدحم مراكز التسوق قبيل عيد الأضحى هذا الشهر.

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