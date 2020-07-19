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"شكري" يتحدث عن مواجهة عسكرية حاسمة

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كشف سامح شكري، وزير الخارجية،  عن وجود محاولات للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، إلا أنه توعد هذا الأمر بمواجهة حاسمة.

شكري وصف هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة عمان اليوم الأحد، بالخطير، كما صرح بأن ما يجري فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري.

وأكد أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير.

وتابع "لابد من مواجهته بشكل حاسم".

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