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«ترامب» يرفض الاعتراف بخسارته أمام «بايدن»: ليس مؤهلاً ليكون رئيسًا

الحياة السياسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فتحي مجدي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه واثق من أنه سيفوز بولاية رئاسية جديدة خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الناخبين لن يصوتوا لصالح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، لأنه "أصيب بعيار ناري"، على حد تعبيره.
وقال ترامب الذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2016 في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا أحب أن أخسر. أنا لا أخسر كثيرًا. لا أحب أن أخسر".

ووصف ترامب، بايدن بأنه غير كفؤ عندما سئل، وقال: "لا أريد أن أقول ذلك. أقول أنه ليس مؤهلاً ليكون رئيسًا. لكي تكون رئيسًا، يجب أن تكون حادًا وصارمًا وأشياء أخرى كثيرة".

وأضاف: "إنه لا يخرج حتى من قبو منزله. إنهم يعتقدون، هذه حملة رائعة. لذا يدخل، ثم سألقي خطابًا، سيكون خطابًا رائعًا، ويبدأ بعض الشباب بالكتابة، قال نائب الرئيس بايدن هذا، هذا، هذا، هذا. لم يقل ذلك. جو لا يعرف أنه على قيد الحياة ، حسنًا؟ لا يعرف أنه على قيد الحياة".

ووصف ترامب، بايدن بأنه غير مؤهل للرئاسة وهو "شخص لا يستطيع الربط بين كلمتين في حديثه" ويتم التحكم به من قبل أشخاص آخرين.

وسخر من بايدن قائلاً: "دع بايدن يجلس في مقابلة كهذه، سيكون على الأرض يبكي من أجل الأم. يقول: "أمي، أمي، أرجوك خذيني إلى المنزل".

ورفض ترامب القول ما إذا كان سيقبل نتائج انتخابات نوفمبر، مستشهدًا باحتيال محتمل باستخدام بطاقات الاقتراع بالبريد.

وأضاف أن التصويت بالبريد كما اقترحه الديمقراطيون خلال أزمة فيروس كورونا "سيزور الانتخابات". وتحت ضغط محاوره، رفض ترامب التزحزح. وقال: "لا، لن أقول نعم فقط. لن أقول لا".

ويأتي تصريح اليوم في تناقض لما قاله ترامب سابقًا، حيث تعهد بالاعتراف بنتيجة الانتخابات حتى في حال خسارته.

وكان بايدن، قال في يونيو الماضي، إنه قلق من أن ترمب سيحاول "سرقة" الانتخابات، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقونه من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

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