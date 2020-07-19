البرلمان يلغي لقب "فضيلة المفتي" من القانون الجديد

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البرلمان

قانون

المفتي

فضيلة

رفض مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لقب "فضيلة المفتي"، والذي جاء بالنسخة الأولى بمشروع القانون قبل مناقشته باللجنة الدينية.

وصوت مجلس النواب، لصالح الإبقاء على لقب "المفتي" فقط كما جاء بمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون، إنه منذ مئات السنين لقب "فضيلة المفتي" موجود، وهناك التزام تلقائي بهذا اللقب، وبالتالي لا داعي لوضعه في القانون حتى لا يستغله البعض كوسيلة للترويج لألقاب أخرى.

فيما كشف النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رفض أيضا الإبقاء على لقب "فضيلة" بمشروع القانون.


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