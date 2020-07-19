» تراجع إصابات كورونا في الجزائر

19 يوليه 2020 - 08:10 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و535 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وتراجع في الإصابات بعد أسبوع شهد تسجيل حالات إصابة قياسية بشكل يومي.

وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 23084، بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 1078.

وتماثل 307 أشخاص للشفاء من الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16051، فيما يعالج 67 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.