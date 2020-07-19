تدهور صحة أمير الكويت وتكليف ولي العهد باختصاصاته

19 يوليه 2020 - 07:41 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يمر بوعكة صحية ألمت به ما دفع الأطباء إلى إجراء عملية جراحية عاجلة له تكللت بالنجاح.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت أكد أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، قد دخل المستشفى أمس السبت ، وصدر أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، لممارسة اختصاصات سمو أمير الكويت .