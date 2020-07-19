خماسية في شوط.. الزمالك يفترس سموحة

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الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف أوباما

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سموحة، في الشوط الأول للمباراة الودية المقامة بينهما حاليًا ببرج العرب.

البداية كانت من يوسف أوباما، الذي سجل الهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة 11، ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 18 من رأسية متقنة.

عقب ذلك نجح أحمد سيد زيزو في تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 26 وفي الدقيقة 42 أحرز أوباما الهدف الرابع  من ركلة جزاء، قبل أن يختتم مصطفى محمد خماسية الفريق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

 يشار إلى أن الفريق يخوض اللقاء استعدادًا لعودة الدوري الممتاز.

وبدأ أبناء ميت عقبة المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل، وحازم إمام، ومحمود علاء، ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي، وطارق حامد، وفرجاني ساسي، وإسلام جابر، ويوسف أوباما، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد.

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