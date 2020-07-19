السعودية تزف خبرًا سارًا وغير متوقع لشعبها
خماسية في شوط.. الزمالك يفترس سموحة
الدولار يخالف المتوقع ويرتفع أمام الجنيه في ختام التعاملات
مخاوف من استغلال كمامة الوجه في استهدف مسئولين بارزين ببريطانيا
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رفض ابنه ارتداء الكمامة.. فأصابه بكورونا ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة
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الكويت.. إسدال الستار على أكبر عملية نصب
انحسار مفاجيء لمياه النيلين" الأزرق والأبيض"
الطيب حسين
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