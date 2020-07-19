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وفاة فتاة تناولت الكحول على معدة فارغة

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أليس بورتون برادفورد
أليس بورتون برادفورد

فتحي مجدي

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توفيت فتاة بريطانية بعد أن شربت الكحول على معدة فارغة في المنزل أثناء فترة العزل العام الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.
وشخصت وفاة أليس بورتون برادفورد (27 عامًا) على أنها جاءت بسبب مضاعفات التمثيل الغذائي النادرة التي تسببها الحماض الكيتوني الكحولي، الناجم عن شرب الكحول على معدة فارغة.

ويقول أصدقاء أليس وهي من برايتون، إنها كانت تحب ركوب الدراجات والجري، ولم تكن مدمنة كحولية.

وقالت صديقتها آرون مولفاي (30 عامًا) من روتينجدين، إنها تعرفت عليها منذ ثماني سنوات وصدمت من وفاتها المأساوية. 

وأضافت: "لقد كانت صدمة رهيبة. لم يتوقع أحد ذلك على الإطلاق. قبل ثلاثة أسابيع فقط من وفاتها، انتقلت بالدراجة لتقول مرحبًا من بعيد".

وتوفيت الشهر الماضي وسيتم إجراء تحقيق في وقت لاحق، وفق صحيفة "ديلي ستار".

وتابعت آرون: "لم أسمع قط عن الحماض الكيتوني الكحولي حتى ماتت. نحن لسنا متأكدين كم كانت تشرب في نهاية هذا الأسبوع، لكنها لم تكن مدمنة على الكحول. لم تأكل ما يكفي وأثارت حمضًا في معدتها".

وأردفت: "كان الأمر مفاجئًا للغاية، لم يكن عليها حتى الذهاب إلى المستشفى، لكنها خرجت إلى حديقتها وتوفيت هناك. إنها مأساوية للغاية لأنها كانت في سن مبكرة".

ووصفت آرون، أليس بأنها شخص مرح يحب الطبيعة والركض، قائلة إنها كانت تأخذ كلبها للخارج للتنزه إلى الشاطئ والركض كل يوم أثناء فترة العزل.

وجمعت آرون التي كان على اتصال وثيق مع عائلة أليس التي تعيش في كورنوال، 979 جنيهًا إسترلينيًا حتى الآن في حملة تمويل جماعي لمقعد تذكاري.

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