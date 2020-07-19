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كوب ماء واحد يساوي هذه الأمراض

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متابعات- أمينة عبد العال

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البشرة

القلب

الدم

نبضات القلب

يعتبر الماء من المشروبات التي لا يمكن الاستغناء عنها وينصح يتناول 8 أكواب منها يوميا ونقص الكمية يعني الإصابة بالعديد من الأمراض .

ونقص المياه يعني تراجع مستويات الدم في الجسم ما يؤدي إلي قلة سماكة الدم، ما يؤدي إلي زيادة نبضات القلب بصورة ملحوظة أملا في مد الجسم بالأكسجين اللازم، لأن الحصول علي كوب واحد من الماء طوال اليوم يقلل من ضغط الدم بدرجات قد تضر بالصحة بشكل مباشر .

كما أشار الخبراء إلى أن نقص المياه قد يسبب أيضًا الإمساك ويعاني المرء من آلام ومشكلات مختلفة بالمعدة خاصة مع عدم تناول الألياف الغذائية بدرجات كافية.

كما يؤثر نقص المياه أيضًا علي البشرة وسوء رائحة الفم ، كما يتحول لون البول إلي اللون الداكن لأن تركيزه يصبح أكثر مع المعاناة من الجفاف.

ونصح الخبراء بشرب 2 لتر يوميًا أي ما يعادل 8 أكواب مع الوضع في الاعتبار نقص كمية المياه في الجسم خاصة في فصل الصيف .


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