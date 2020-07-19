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بعد الصورة الغامضة.. إليسا تتوعد جمهورها بمفاجأة

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اليسا
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متابعات- أمينة عبد العال

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أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة إليسا على صفحتها والتي تظهر فيها بشعر قصير وظهر مكشوف، حالة من التساؤل علي مواقع التواصل الاجتماعي، فردت إليسا بتغريدة جديدة تتوعد متابعيها بمفاجأة قريبة.

ودونت إليسا على صفحتها الرسمية علي "تويتر" قائلة: "يوم أحد مبارك للجميع .. يمكنني أن أعدكم بمفاجأة جميلة قادمة في الطريق اليوم"، مرفقة تغريدتها بهاشتاج يحمل اسم ألبومها الجديد.

وتبدو أن الصورة التي نشرتها إليسا هي بوستر دعائي لألبوم أو كليب جديد، وتظهر في الصورة كأنها أمام المرآة ولكن المرآة تعكس نفس صورة الظهر المكشوف في لقطة وصفها مستخدمون بأنها غريبة وسريالية .


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