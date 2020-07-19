بشرى سارة.. " صفر كورونا" بـ 3 مستشفيات بالمنوفية

19 يوليه 2020 - 01:49 م

سجلت مستشفيات سرس الليان وبركة السبع وأشمون، في محافظة المنوفية صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمحافظة في تصريحات صحفية أنه في حالة ظهور أي إصابات في مستشفي سرس الليان سيجري تحويلها إلى حميات منوف، وعند ظهور أي إصابات في مستشفى بركة السبع سيجري تحويلها إلى مستشفي قويسنا، وفي حالة ظهور إصابات في مستشفي أشمون سيجري تحويلها إلى حميات أشمون.

وأوضح أنه سيجري تفريغ عدد من مستشفيات العزل الصحي في محافظة المنوفية من المصابين بفيروس كورونا، وتحويلها المصابين إلى مستشفيات عزل رئيسية في المحافظة.

كما شدد العجيزي على المواطنين أنه في حالة ظهور أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا على أي منهم التوجه للمستشفى للاطمئنان على صحته.