"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة

19 يوليه 2020 - 12:50 م

حققت شركة بيع الأزياء بالتجزئة البريطانية الشهيرة ASOS " أسوس"، طفرة كبرى في المبيعات، خلال الربع المالي المنتهي في 30 يونيو.

وبحسب مجلة بيزنس إنسايدر فقد تجاوزت إيراداتها المليار جنيه إسترليني، أي 1.2 مليار دولار، وذلك على الرغم من تراجع مبيعاتها في المملكة المتحدة.

وأضافت أن شركة تجارة الأزياء عبر الإنترنت، قالت إنها بفضل هذا الأداء، الذي كان أفضل من المتوقع، ستسدد الأموال الحكومية التي تلقتها كدعم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أن الطلب كان مرتفعا على منتجات لم تكن رائجة لديها من قبل، مثل منتجات التجميل والملابس غير الرسمية والرياضية.

كما أعلنت منافستها Boohoo أنها حققت ارتفاعا في الإيرادات داخليا خلال الربع الأول، ونمو إجمالي الإيرادات بأكثر من 44%، حيث يعود ذلك إلى تسليم المنتجات في اليوم التالي، والذي لم يكن متاحا أمام أسوس خلال فترة الإغلاق، بل كان التسليم خلال مدة تصل إلى 7 أسابيع.