  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:09 م
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

1.5 مليار جنيه يضخها البنك التجاري لمحدودي الدخل

"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة

"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة

عبد الرحمن أبو زهرة

المهن التمثيلية: عواقب وخيمة تنتظر المتطاولين على " أبو زهرة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: مش هنذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك

" زفاف سري" لأميرة ملكية.. قصر بكنغهام يكشف هذه التفاصيل

"زفاف سري" لأميرة ملكية.. قصر بكنجهام يكشف التفاصيل

حتحوت

أول خطة للزمالك للحفاظ على حقه في لقب القرن

إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

أمير الكويت

تصريح مفاجئ لمحافظ البنك المركزي بعد نقل أمير الكويت للمستشفى

رجاء الجداوي

مذيعة بي إن سبورت تنشر فيديو عن رجاء الجداوي.. ومتابعوها: كفاية خبث

"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة

مال وأعمال

"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة
"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تعويض بقرتين لكل لص تائب في هذه الدولة

#

مليون إصابة بـ" كورونا".. في هذه الدولة

#

مظاهرات لإعادة فتح بيوت الدعارة في هذه الدولة

#

لغز الرؤوس المقطوعة.. مسلخ بشري في هذه الدولة

مبيعات

أسوس

التجزئة البريطانية

مليار استرليني

حققت شركة بيع الأزياء بالتجزئة البريطانية الشهيرة ASOS " أسوس"، طفرة كبرى في المبيعات، خلال الربع المالي المنتهي في 30 يونيو.

وبحسب مجلة بيزنس إنسايدر فقد تجاوزت إيراداتها المليار جنيه إسترليني، أي 1.2 مليار دولار، وذلك على الرغم من تراجع مبيعاتها في المملكة المتحدة.

وأضافت أن شركة تجارة الأزياء عبر الإنترنت، قالت إنها بفضل هذا الأداء، الذي كان أفضل من المتوقع، ستسدد الأموال الحكومية التي تلقتها كدعم خلال أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أن الطلب كان مرتفعا على منتجات لم تكن رائجة لديها من قبل، مثل منتجات التجميل والملابس غير الرسمية والرياضية.

كما أعلنت منافستها Boohoo أنها حققت ارتفاعا في الإيرادات داخليا خلال الربع الأول، ونمو إجمالي الإيرادات بأكثر من 44%، حيث يعود ذلك إلى تسليم المنتجات في اليوم التالي، والذي لم يكن متاحا أمام أسوس خلال فترة الإغلاق، بل كان التسليم خلال مدة تصل إلى 7 أسابيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواجه سموحة وديا عصر اليوم
» قرار جديد من الجبلاية بشأن عدد الأجانب
» ضحايا بالعشرات ونزوح الملايين بسبب فيضانات الهند ونيبال
» مجددا.. " تويتر" يحذف تدوينة لـ"ترامب"
» اليوم.. استئناف محاكمة نتنياهو على الفساد
» نجم الأهلى: ظهرت فى "الزمالك" لنبذ التعصب
» "كاف" يخبر الزمالك بموعد إعلان اسم البلد مستضيف مباريات دوري الأبطال
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» ملكة جمال العالم بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورونا"
» حسن يوسف لـ عبد الرحمن أبو زهرة: خسارة فيك اللي عملته معاك
» نانسي عجرم عن مكان تواجدها أثناء سرقة فيلتها: كنت في الحمام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية