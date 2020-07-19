1.5 مليار جنيه يضخها البنك التجاري لمحدودي الدخل

19 يوليه 2020 - 12:39 م

أعلن البنك التجاري الدولي عن ضخ تمويلات بقيمة 1.553 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ليستفيد منها حوالي 14 ألف عميل بحسب بيانات صندوق التمويل العقاري.

واحتل البنك التجاري الدولي المركز الخامس في حجم التمويلات بالمبادرة ليأتي بعد البنك الأهلي المصري بحجم تمويلات 8.4 مليار جنيه بعدد 83.6 ألف عميل، وبنك مصر بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد 64 ألف عميل وبنك التعمير والإسكان الذي ضخ قروض بقيمة 5.1 مليار جنيه لعدد 58.266 ألف عميل وبنك القاهرة بحج تمويل 2.4 مليار جنيه لعدد 28 ألف عميل بحسب البيان الذي نشرته "مصراوي".

جدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح ما بين 5% و7% ، ويتولي صندوق ضمان التمويل العقاري توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشاء الوحدة السكنية.



