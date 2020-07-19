» الزمالك يواجه سموحة وديا عصر اليوم

19 يوليه 2020 - 12:32 م





يواجه فريق الزمالك، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، أولى المباريات الودية في معسكر الفريق بمدينة برج العرب، حيث من المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره سموحة، على ملعب فندق إقامة الزمالك، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية.





ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.





واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.



