  • الأحد 19 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:07 م
Advertisements
بحث متقدم
"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة

"مليار استرليني".. مبيعات شركة أزياء عبر الإنترنت في هذه الدولة

عبد الرحمن أبو زهرة

المهن التمثيلية: عواقب وخيمة تنتظر المتطاولين على " أبو زهرة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: مش هنذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك

" زفاف سري" لأميرة ملكية.. قصر بكنغهام يكشف هذه التفاصيل

"زفاف سري" لأميرة ملكية.. قصر بكنجهام يكشف التفاصيل

حتحوت

أول خطة للزمالك للحفاظ على حقه في لقب القرن

إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

فجر السعيد: أبشروا نحن في انتظار هذه المفاجأة

أمير الكويت

تصريح مفاجئ لمحافظ البنك المركزي بعد نقل أمير الكويت للمستشفى

رجاء الجداوي

مذيعة بي إن سبورت تنشر فيديو عن رجاء الجداوي.. ومتابعوها: كفاية خبث

الكلباني

على مذهب مالك.. تدوينة مثيرة لإمام الحرم المكي عن " الحب والهوى"

الزمالك يواجه سموحة وديا عصر اليوم

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

صفحة الزمالك: «إفريقيا تحت سيطرة الملكي»

#

«كاف» يعلن مكأفاة بطل كأس السوبر الإفريقي

#

الزمالك يواجه بطل أنجولا عصر اليوم

معسكر

الزمالك

كارتيرون

ودي

برج عرب


يواجه فريق الزمالك، في الخامسة من مساء اليوم الأحد، أولى المباريات الودية في معسكر الفريق بمدينة برج العرب، حيث من المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره سموحة، على ملعب فندق إقامة الزمالك، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية.

ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواجه سموحة وديا عصر اليوم
» قرار جديد من الجبلاية بشأن عدد الأجانب
» ضحايا بالعشرات ونزوح الملايين بسبب فيضانات الهند ونيبال
» مجددا.. " تويتر" يحذف تدوينة لـ"ترامب"
» اليوم.. استئناف محاكمة نتنياهو على الفساد
» نجم الأهلى: ظهرت فى "الزمالك" لنبذ التعصب
» "كاف" يخبر الزمالك بموعد إعلان اسم البلد مستضيف مباريات دوري الأبطال
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» ملكة جمال العالم بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية بـ"كورونا"
» حسن يوسف لـ عبد الرحمن أبو زهرة: خسارة فيك اللي عملته معاك
» نانسي عجرم عن مكان تواجدها أثناء سرقة فيلتها: كنت في الحمام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية