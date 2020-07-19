"التعليم" ترصد مسربي الامتحانات وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنها تمكنت من رصد 3 حالات غش الكتروني ونشر علي الإنترنت لتسريب الامتحانات.

وتم رصد طالب  بإدارة "برني" بمحافظة مطروح حاول الغش والنشر علي الإنترنت مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما تم رصد طالب بإدارة الجمالية بمحافظة الدقهلية لمحاولته الغش بالمحمول في مادة التفاضل والتكامل، وتم رصد طالب بإدارة أبو تيج بمحافظة أسيوط لمحاولته الغش وتسريب الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع وتم عمل محضر بالواقعة وإحالتها للشئون القانونية، حسبما نشرت "اليوم السابع".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات اليوم في مادة علم النفس وعلم الاجتماع لشعبة الأدبي، ووالجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلمي علوم و مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمي الرياضية.

وقال رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، يجيب الطالب عن 45 سؤالاً مخصصًا لها 60 درجة مدة الامتحان 3 ساعات، وفى علم النفس والاجتماع 20 سؤالاً مخصص لها 60 درجة ودرجة النجاح 30 درجة في زمن إجابة 3 ساعات، وفى التفاضل والتكامل، 18 سؤالاً موزعة فى 28 صفحة مخصص لها 30 درجة، في زمن إجابة ساعتين فقط.


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