» قرار جديد من الجبلاية بشأن عدد الأجانب

أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مسئولى أندية الدورى الممتاز شفويًا، باستمرار عدد اللاعبين الأجانب لمدة موسم جديد فقط وهو الموسم المقبل 2020 – 2021، على أن يتم تقليص عدد الأجانب إلى 3 فقط فى الموسم بعد القادم بناء على رؤية الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر.

أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مسئولى أندية الدورى الممتاز شفويًا، باستمرار عدد اللاعبين الأجانب لمدة موسم جديد فقط وهو الموسم المقبل 2020 – 2021، على أن يتم تقليص عدد الأجانب إلى 3 فقط فى الموسم بعد القادم بناء على رؤية الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر.