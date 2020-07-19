» قرار جديد من الجبلاية بشأن عدد الأجانب

أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مسئولى أندية الدورى الممتاز شفويًا، باستمرار عدد اللاعبين الأجانب لمدة موسم جديد فقط وهو الموسم المقبل 2020 – 2021، على أن يتم تقليص عدد الأجانب إلى 3 فقط فى الموسم بعد القادم بناء على رؤية الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر.
وكشف مصدر بالاتحاد عن أنه كان سيتم تطبيق تواجد 3 لاعبين أجانب فقط من الموسم المقبل ولكن تم التراجع عن هذا القرار بناء على طلب الأندية لحين توفيق أوضاعها مع اللاعبين الأجانب الموجودين لديهم والذى يصل فى بعض الأندية إلى 6 و7 لاعبين أجانب من بين مقيدين فى الفريق وآخرون معارون.