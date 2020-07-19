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ضحايا بالعشرات ونزوح الملايين بسبب فيضانات الهند ونيبال

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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الهند

فيضانات

كورونا

نيبال

 نزح 4 ملايين شخص في ولاية أسام بشمال شرق الهند ونيبال عن ديارهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية والغزيرة ما أدي إلي فقد العشرات وتجاوز عدد القتلى 189 شخصا.

وأشار مسئولون حكوميين إلى أن فيضانات نهر براهمابوترا الذي يجري عبر التبت في الصين والهند وبنجلاديش أضر بالمحاصيل وتسبب في انهيارات طينية وشرد ملايين الأشخاص.

وقال مسئول حكومي بولاية أسام الهندية إن أكثر من 2.75 مليون شخص في الولاية نزحوا عن ديارهم بسبب ثلاث موجات من الفيضانات منذ أواخر مايو أودت بحياة 79 شخصا بعد أن تم الإبلاغ عن وفاة شخصين آخرين أثناء الليل، لافتا إلي أن حالت الفيضان لا تزال حرجة حيث تفيض معظم الأنهار بشكل خطير فوق مؤشر الخطر خاصة بعد تعرض 25 منطقة من موجة الفيضانات الحالية التي بدأت قبل أسبوعين.

وأعلنت الشرطة أن حوالي 110 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون عندما جرفت الانهيارات الأرضية والسيول والمنازل والطرق والجسور وشردت مئات آخرين في 26 منطقة من أصل 77 منطقة في البلاد.

جدير بالذكر أن الهند سجلت حوالي 1.1 مليون إصابة بفيروس كورونا و26816 حالة وفاة

 

 


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