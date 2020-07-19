"زفاف سري" لأميرة ملكية.. قصر بكنجهام يكشف التفاصيل

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عبد القادر وحيد- متابعات

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بيان من قصر بكنجهام بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث

كورونا

حفل الزفاف

لأميرة البريطانية بياتريس

قلعة زندسور

في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي، كشف قصر بكنجهام المزيد من التفاصيل عن حفل زفاف الأميرة البريطانية بياتريس المفاجئ أمس الأول الجمعة، والذي أقيم في إطار ضيق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاء في بيان القصر: "قرر الزوجان عقد مراسم خاصة صغيرة مع والديهما وأشقائهما بعد تأجيل زفافهما في مايو".

وأضاف أن  الأميرة بياتريس، وهي التاسعة في ترتيب ولاية العرش، ارتدت فستانا عاجيا عتيقا من تصميم نورمان هارتنيل وتاج الملكة ماري الماسي، وأقرضت الملكة إليزابيث الفستان والتاج إلى الأميرة لوضعه في هذه المناسبة.

وقامت الأميرة بياتريس بوضع نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في حفل زفافها.

كما وصفت وسائل إعلام بريطانية حفل الزواج  بأنه حفل "زفاف سري".

وتم حفل زواج الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عامًا من إدواردو مابيلي موتسي  في قلعة وندسور، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.

يأتي هذا عقب ما خطط له الزوجان للزواج في مايو، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل زفاف متواضع وبدون إبهار.

وكانت الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها الأمير فيليب (99 عامًا) من بين القلائل الذين حضروا الحفل.

يذكر أن إنجلترا سمحت منذ الرابع من يوليو بإقامة مراسم الزفاف على ألا يزيد عدد الحضور على 30 فردًا.


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