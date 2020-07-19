القوى العاملة تحصل 4 ملايين دولار مستحقات 949 عاملا مصريا من السعودية

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متابعات- أمينة عبد العال

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القتصلية المصرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في  تحصيل مستحقات 949 عاملا مصريا والتي بلغت 791 ألفا و504 ريالات سعودية أي ما يقرب 4 ملايين و283 ألفا و638 جنيها مصريا، إلي جانب تجديد عقود وتأشيرات العمل والتي تم اعتمادها لـ 60 عاملا.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلى أن الوزير تلقي تقريرا بذلك من الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة لافتا إلي أن المكتب تلقي شهر يونيو الماضي 29 شكوى من العمال المصريين وتمكن من حل 20 شكوى منها بالطرق الودية وتمت إحالة 3 شكاوى منها إلى الجهات القضائية وما زال هناك 6 شكاوى قيد البحث والدراسة .

جدير بالذكر أن إجمالي الزيارات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية والميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال والاستشارات العمالية المقدمة من العمال 2507 ووصل عدد الطلبات المنتهية مراجعاتها والتي تم تجديد رخصة العمل وتأشيرة الخروج النهائي لـ 128 عاملا.


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