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أول خطة للزمالك للحفاظ على حقه في لقب القرن

الرياضة

حتحوت
حتحوت

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قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أول خطوة رسمية منتظرة من الزمالك من أجل لقب نادي القرن تحققت، مثلما أعلنت إدارة القلعة البيضاء.
وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك أعلن اتخاذه أول خطوة رسمية بشأن لقب نادي القرن، عن طريق التقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري للكرة، ومنها إلى الاتحاد الأفريقي.
وأوضح هانى حتحوت، أن الزمالك لو قام بالفعل بإعداد ملف وتقدم به للجبلاية، فتلك الخطوة تعد التحرك الرسمي الأول للفارس الأبيض.

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