أول خطة للزمالك للحفاظ على حقه في لقب القرن

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أول خطوة رسمية منتظرة من الزمالك من أجل لقب نادي القرن تحققت، مثلما أعلنت إدارة القلعة البيضاء.

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أول خطوة رسمية منتظرة من الزمالك من أجل لقب نادي القرن تحققت، مثلما أعلنت إدارة القلعة البيضاء.