» مجددا.. " تويتر" يحذف تدوينة لـ"ترامب"

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ترامب

الرئيس الأمريكي

حذف موقع التدوينات "تويتر" تدوينة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرارا للحرب الدائرة بينهما. 

والتغريدة الجديدة التي حذفها "تويتر" هي تسجيل مصور أعاد "ترامب" نشره وقالت الشركة إنها اتخذت هذا الإجراء بعدما تلقت شكوى من مالك حقوق النشر .

والتسجيل  اختفى  من على حساب تويتر الخاص بـ" ترامب" في وقت متأخر أمس مع إخطار يقول: "تم تعطيل هذه الوسائط بناء على بلاغ مقدم من مالك حقوق النشر.

 والتسجيل يتضمن موسيقى من فرقة "لينكين بارك" مملوكة لشركة ماشين شوب حسبما قالت على صفحتها على "لينكد إن".


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