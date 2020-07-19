إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير الكويت

19 يوليه 2020 - 10:47 ص

أعلن الديوان الأميري بالكويت عن إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد أجرى عملية جراحية، صباح اليوم، تكللت، بفضل الله تعالى ومنته، بالتوفيق والنجاح، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ سموه من كل مكروه.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد ذكرت قبل قليل :" الحمدلله ألف الحمدلله ولكن يرجى انتظار بيان الديوان الأميري إذا سمحتوا ولا ترددون كلام أي حساب مهما كان".

يذكر أن الكويت كانت أعلنت أمس السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لولي عهده إثر دخوله المستشفى لإجراء فحوص طبية.

ويبلغ أمير الكويت 91 عاما وقد عانى مشاكل صحية في العام الماضي.